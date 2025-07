Mondiali di nuoto artistico | Pelati e Ruggieri si piazzano al quarto posto

I Mondiali di nuoto continuano e la coppia di nuoto artistico formata da Pelati e Ruggieri si è piazzata a un passo dal podio, chiudendo quarta nel duo misto. Dopo la vittoria del bronzo nel doppio tecnico misto, Pelati e Ruggiero non sono riusciti a riconfermarsi anche quest’oggi e sono arrivati ad un passo dal terzo posto. Il dispiacere è grande perchĂ© tutto è effettivamente sfumato per una manciata di punti. L’oro è stato conquistato dalla coppia spagnola formata da Iris Tio Casas e Dennis Gonzalez Boneu con 323.8563 punti. A seguire si sono qualificati i russi Olesia Platanova e Aleksandr Maltsev con 323. 🔗 Leggi su Sportface.it

