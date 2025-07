Mondiale di Scherma 2025 super tris di bronzo per l’Italia | Favaretto e Cristino nel fioretto Curatoli nella sciabola

Tbilisi, 25 luglio 2025 – Nella quarta giornata del Campionato del Mondo di Tbilisi 2025 – la seconda che assegnava titoli – sono arrivate per l’Italia le prime tre medaglie: brillano i bronzi di Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto femminile e di Luca Curatoli nella sciabola maschile. Un tris di podi che è anche mix generazionale. Lo sciabolatore napoletano, infatti, si fa un gran regalo per il 31° compleanno con una prestazione da campione-veterano. Le due fiorettiste, entrambe 23enni, si confermano invece presente e futuro della specialitĂ : Favaretto lo fa vincendo la seconda medaglia iridata individuale consecutiva e Cristino salendo sul podio all’esordio in un Mondiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

