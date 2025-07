Molina Juve non è una pista calda! Era stato monitorato da Tudor e dai bianconeri ma… Svelata la posizione del giocatore e dell’Atletico Madrid

Molina Juve non è una pista calda! Era stato monitorato da Tudor ma il nome si raffredda: tutti i dettagli. La Juventus ha seguito con interesse il profilo di Nahuel Molina, terzino destro dell’ Atletico Madrid, ma nelle ultime ore la pista che portava al giocatore argentino sembra essersi raffreddata. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, nonostante il giocatore fosse un obiettivo gradito a Igor Tudor, la sua volontà sembra essere quella di continuare la sua avventura con i Colchoneros, mettendo così in secondo piano l’eventuale trasferimento alla Juve. Molina è sempre stato un giocatore di grande interesse per la dirigenza bianconera, soprattutto considerando le sue caratteristiche tecniche e la sua adattabilità al gioco di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

