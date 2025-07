Modena c’è un nuovo 10 in città È di Caso il numero più iconico

C'è un nuovo 10 in città. Beppe Caso torna padrone della maglia più iconica, esattamente come due stagioni fa quando i colori gialloblù erano quelli del Frosinone, portati in serie A con Fabio Grosso in panchina. È lui il post Palumbo, sia in termini di numerazione che di peso specifico in campo. Il ruolo di seconda punta sarà limato, affinato, reso quanto più efficace possibile affinché il fantasista possa risultare decisivo in quella posizione. Nella storia recente, diciamo dalla rinascita in poi, è il quarto numero 10 dopo Sodinha, Tremolada e appunto Palumbo. Giocatori simili per certi versi.

De Giovanni: "La città meriterebbe il pullman scoperto in caso di scudetto" - "A Napoli c’è un clima stranissimo, c’è una gran voglia di festeggiare, ma nessuno se la sente di affrontare una delusione cocente.

Caso dei turisti israeliani: la Procura apre un'indagine mentre la città si divide - Gli ingredienti per una polemica internazionale c'erano tutti: Napoli, nuovo faro del turismo mondiale e la sua immagine di città dell'accoglienza; Israele, superpotenza che non arretra; la Palestina ridotta in macerie in un conflitto impari che conta oltre 80mila morti, la maggior parte bambini.

Caso Prato, veleni sul dibattito. La Porta va allo scontro duro: "La città è allo sbando da anni" - "Il sindaco Bugetti, invece di attaccare il governo che finalmente sta dando risposte anche alle esigenze di Prato, chiarisca pubblicamente se le aziende cinesi che hanno finanziato la sua campagna elettorale rispettano le norme e, prima su tutte, proprio quella sulla sicurezza del lavoro", parola di Chiara La Porta (nella foto), deputata pratese di Fratelli d’Italia.

