Modello 730 2025 ecco chi riceve il rimborso Irpef ad agosto

Le pratiche relative al rimborso Irpef che è scaturito dalla dichiarazione dei redditi procedono a passo spedito. Anche ad agosto i contribuenti riceveranno con la busta paga o con il cedolino della pensione quanto è risultato dalla presentazione del Modello 7302025. Entrando un po' più nello specifico lo riceveranno quanti hanno inviato la documentazione all'Agenzia delle Entrate: entro il 31 maggio 2025 se sono dei pensionati;. tra il 1° ed il 20 giugno nel caso in cui dovessero essere dei lavoratori dipendenti.. È bene ricordare che quanti non hanno ancora presentato il Modello 7302025 sono ancora in tempo per farlo: la deadline è il 30 settembre 2025 (vale sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti).

