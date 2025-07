Antoine Arnault e Wang Wei non si conoscono. E con tutta probabilità non si incontreranno mai. Uno è francese, vive a Parigi e possiede una villa da 19 milioni di euro a Saint-Tropez. L’altro è cinese, opera e dorme in un capannone alla periferia di Milano. Eppure, i due hanno una cosa in comune: il marchio di moda Loro Piana, ora in amministrazione controllata. Un presidente e un operaio, dentro lo stesso brand. Il primo è figlio di Bernard, il dominus del maxi-polo del lusso francese Lvmh, che ha in portafoglio pezzi da novanta come Louis Vuitton, Fendi, Bulgari e, appunto, il gruppo del cashmere italiano di cui Antoine è presidente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Moda, viaggio nel lato oscuro del fashion tra sfruttamento e caporalato