Moda e futurismo due studentesse del liceo artistico San Leucio conquistano il Giappone

Il Liceo Artistico “San Leucio” ha rappresentato la Campania ad Osaka, in Giappone all'Expo 2025 surante la tappa internazionale del campus itinerante Scuola Futura Italia. "Progettare la societĂ del futuro, immaginando la nostra vita di domani" era il tema della settimana destinato alle scuole e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Moda e futurismo, due studentesse del liceo artistico San Leucio conquistano il Giappone

