Miretti Napoli, adesso gli azzurri fanno sul serio! L’accordo con il ragazzo è giĂ stato bozzato, ma manca una parte difficile. Secondo quanto riportato da Luca Cilli dagli studi di Sky Sport, il Napoli sta valutando con attenzione l’idea di acquistare Fabio Miretti, centrocampista di proprietĂ della Juventus, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito con il Genoa. Miretti ha avuto un’ottima stagione con i liguri, mostrando qualitĂ tecniche e grande maturitĂ , che gli hanno permesso di guadagnare l’interesse di club importanti come il Napoli. Cilli ha spiegato che la trattativa potrebbe prendere piede nei prossimi giorni: il Napoli è pronto a entrare in scena per portare il giovane talento nel club campione d’Italia in carica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti Napoli, gli azzurri spingono per avere il centrocampista! Pronta la bozza dell’accordo con il giocatore, va superato un altro “scoglio”: ecco quale!