Minturno Bandiera Blu | al mare in sicurezza per educare alla responsabilità in acqua

Minturno, 25 luglio 2025- Eccellenza ambientale, prevenzione e incolumitĂ per chi frequenta spiaggia e mare. Sono stati questi i temi centrali dell’evento informativo e dimostrativo “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” che si è svolto questa mattina, venerdì 25 luglio, sulla spiaggia del Lido Vascello. L’iniziativa, promossa dalla FEE (Foundation for Environmental Education) – l’organizzazione che assegna la Bandiera Blu – è stata orgogliosamente rilanciata e valorizzata dal Comune di Minturno. L’evento, in concomitanza della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento proclamata dalle Nazioni Unite, ha visto un’ampia partecipazione di bagnanti, desiderosi di approfondire i temi e le buone pratiche per prevenire eventuali rischi quando si pratica la balneazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: minturno - bandiera - mare - sicurezza

Minturno è Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo - Un’edizione da record, questa del 2025, per il litorale della provincia pontina che ha conquistato nove Bandiere Blu.

Sventola la Bandiera blu sul litorale di Minturno: la consegna agli operatori balneari - Sventola la Bandiera blu sul litorale di Minturno. Nel corso dell’incontro che nei giorni scorsi si è tenuto nell’aula consiliare, l’amministrazione ha infatti consegnato agli operatori balneari il materiale della quinta Bandiera Blu consecutiva: il vessillo da esporre e i pannelli informativi.

Minturno riceve la bandiera blu: mare pulito e servizi di qualitĂ - Minturno, 21 giugno 2025- Minturno si prepara ad accogliere turisti e bagnanti con mare pulito e servizi di qualitĂ .

Bandiere Blu del Lazio 2025 La Bandiera Blu è un prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for environmental education che premia le località costiere e i porti turistici che dimostrano un impegno eccezionale verso la sostenibil Vai su Facebook

Minturno, Bandiera Blu: al mare in sicurezza per educare alla responsabilitĂ in acqua; Sventola la Bandiera blu sul litorale di Minturno: la consegna agli operatori balneari; Da Minturno ad Anzio 11 Bandiere Blu nel Lazio, Formia new entry.

Imperia: a Borgo Marina una mattinata di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e la prevenzione dell’annegamento / Foto e video - L'evento in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento è promosso dalla Fee, fondazione che assegna la Bandiera Blu ... Secondo imperiapost.it

Bandiera blu 2025 celebra la giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti in 246 comuni italiani - La giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e ONU, coinvolge 246 comuni bandiera blu in Italia con iniziative di sicurezza e sensibili ... Segnala gaeta.it