Milinkovic-Savic al Napoli | domani le visite mediche

Milinkovic-Savic al Napoli: scambiati i documenti con il Torino, sabato le visite mediche. Scambio di documenti completato tra Napoli e Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo autorizzato dai granata a partire per effettuare le visite mediche, che si svolgeranno nella giornata di sabato 26 luglio a Villa Stuart. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 21.5 milioni di euro. Come riporta Sky Sport, Vanja Milinkovic-Savic sarà il 6° acquisto del Napoli  in questa sessione estiva di calciomercato. È stato completato lo scambio di documenti  con il Torino per il portiere. Il serbo sotto autorizzazione dei granata partirà per effettuare le visite mediche, fissate per la giornata di sabato 26 luglio a Villa Stuart a Roma. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milinkovic-Savic al Napoli: domani le visite mediche

milinkovic - savic - napoli - visite

