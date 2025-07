Milano violenta rapinati due fratelli

Era un pomeriggio di svago, su viale Sarca due fratellini stavano rientrando a casa dopo essere stati al cinema, quando sono stati accerchiati da una banda di maranza che li ha minacciati e derubati aizzando contro loro un cane. Li hanno avvicinati con la scusa di una sigaretta ma in realtĂ volevano derubarli. A portare avanti il raid un gruppo di maranza che come arma hanno utilizzato il loro bull terrier. Li hanno fatti spogliare, poi si sono fatti consegnare soldi e cellulare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano violenta, rapinati due fratelli

