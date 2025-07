Milano telecamere di Area B e C in campo | così riparte la battaglia anti-abusivi

Milano – La vera novità riguarda l'utilizzo delle "informazioni delle telecamere relative alle ztl nel territorio del Comune di Milano, nei limiti previsti dalla normativa in vigore e nelle modalità ritenute più efficati, anche al fine di comunicare ai rispettivi Comuni titolari dell'autorizzazione quanto necessario per la valutazione di loro provvedimenti". Tradotto: gli occhi elettronici di Area B e C in campo per stanare i driver che violano le regole, così da segnalarli alle amministrazioni di appartenenza. Per il resto, il protocollo siglato ieri mattina a Palazzo Diotti dopo una lunga gestazione ricalca a grandi linee le regole d'ingaggio già concordate nel precedente patto tra istituzioni e associazioni di categoria di tassisti e noleggiatori con conducente.

Travolta e uccisa da un treno a 17 anni a Milano, la verità dalle telecamere: “Solo un incidente” - Solo un tragico incidente. È quello in cui una settimana fa è morta una 17enne che, dopo essere scivolata con il monopattino sui binari, è stata investita da un treno alla stazione Greco Pirelli di Milano sotto gli occhi dei familiari che erano con lei.

Turisti aggrediti nel Quadrilatero della Moda a Milano: l’assalto del rapinatore in motorino ripreso dalle telecamere di un taxi - Milano, 19 luglio 2025 – La voce alla radio descrive entusiasta i colpi più spettacolari della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, iniziata alle 17 sul campo centrale di Wimbledon, e preannuncia che in serata andrà in scena l’atto conclusivo del Mondiale per club negli Stati Uniti, con fischio d’inizio alle 21.

Milano, De Maria e la collega uccisa ripresi dalle telecamere - (LaPresse) Le telecamere di sorveglianza intorno al Parco Nord a Milano riprendono Emanuele De Maria e Chamila Wijesuriya, passeggiare insieme sotto la pioggia, riparati da due ombrelli.

