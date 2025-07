Milano rapinano due ragazzini e li lasciano in mutande | arrestati 6 egiziani

Sei ragazzi, cinque minorenni e un maggiorenne, tutti di origine egiziana, sono stati portati in carcere per rapina pluriaggravata in concorso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Milano, rapinano due ragazzini e li lasciano in mutande: arrestati 6 egiziani

