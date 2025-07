Milano nell’inchiesta sull’urbanistica il problema non sono i grattacieli

Un equivoco, ma forse sarebbe meglio dire un imbroglio, si aggira per redazioni e talk show a proposito dell’ inchiesta che a Milano vede coinvolti architetti, funzionari e politici. L’equivoco fa credere a lettori e ascoltatori che l’indagine punti a fermare lo sviluppo della cittĂ , rendendo meno glamour e attrattiva la metropoli lombarda. Inoltre, si discute se sia giustificabile la crescita verticale della capitale economica italiana. Ma, senza voler entrare nel merito del lavoro della Procura (a quello pensano i giudici, i quali sono chiamati a valutare le prove e non le chiacchiere di professori e commentatori), al centro di quella che è stata ribattezzata Palazzopoli non ci sono i grattacieli. 🔗 Leggi su Panorama.it

