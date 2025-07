Milano Marittima il lungomare sarà intitolato a Silvano Collina

Un pioniere del turismo. Un ruolo che l'amministrazione comunale riconosce allo storico albergatore cervese Silvano Collina, tanto che ora ha deciso di intitolare a lui il nuovo lungomare di Milano Marittima nel tratto dal Canalino, I° Traversa Pineta, fino alla XIX° Traversa Pineta. La proposta è stata valutata positivamente anche dalla commissione toponomastica comunale che ha funzioni consultive ed esprime parere preventivo sulle proposte di denominazione. "Il lungomare di Milano Marittima è una delle opere di eccellenza realizzate in questi anni, che qualificano non solo l'area interessata, ma tutta la nostra località e più in generale l'intera riviera – spiega l'assessora all'Urbanistica Michela Brunelli.

