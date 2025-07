Forse non ci ha pensato nessuno, ma la “verticalità” è talmente insita nel Dna milanese da avere ispirato perfino il Duomo, quello stile gotico, fin nel passato simbolo della voglia di fare meneghina che scala il cielo. Di certo, come così la sua cattedrale, Milano è da sempre una “fabbrica” e un “cantiere” in evoluzione. Il primo -nuovo skyline- appare a metà anni Cinquanta con la costruzione in 292 giorni della Torre Velasca, che svetta dal ‘58. E fra ‘56 e ‘60 arriva anche il famoso Pirellone, grattacielo progettato da Giò Ponti, per anni sede della Regione Lombardia. Così in cielo, così in terra, tanto che nel ‘64 si inaugura la prima metropolitana, la Linea Rossa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, fabbrica e cantiere da sempre in evoluzione