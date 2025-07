A sette mesi dall’inizio dei Giochi, Milano-Cortina 2026 si configura come una delle piĂą interessanti sfide infrastrutturali, economiche e sociali per il Paese. Al netto degli entusiasmi sportivi e dei riflessi d’immagine internazionale, queste Olimpiadi invernali rappresentano un’occasione strategica per investire e rilanciare territori strutturalmente fragili, migliorare la connettivitĂ fra questi ultimi e imprimere un’accelerazione verso processi di rigenerazione urbana e coesione territoriale che, diversamente, avrebbero richiesto decenni e con maggiore difficoltĂ si sarebbero concretizzati. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Milano-Cortina tra luci e ombre