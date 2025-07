Milano banlieue banda di 6 egiziani minaccia 2 ragazzi di 12 e 16 anni con bull terrier | rimasti in mutande rubati vestiti collane e cellulare

Presente durante l'aggressione fuori dal Bicocca Village anche un settimo ragazzo, minorenne, che si è però dissociato dagli amici egiziani e avrebbe anche cercato di fermarli Milano come una banlieue. Due fratelli di 12 e 16 anni sono stati accerchiati da un branco di 6 egiziani, aggrediti e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano "banlieue", banda di 6 egiziani minaccia 2 ragazzi di 12 e 16 anni con bull terrier: rimasti in mutande, rubati vestiti, collane e cellulare

Milano banlieue, 5 marocchini in Duomo del “movimento pro maranza di Don Ali” minacciano Articolo 52: “Dove siete? Non vi fate più vedere? Alle 20 non dovete più uscire di casa” - VIDEO - Una minaccia inviata sui social, con al centro la solita violenza che questi gruppi di extracomunitari nordafricani portano nelle strade milanesi In Piazza Duomo, il "movimento pro Maranza” formato da 5 extracomunitari marocchini guidato da una figura ormai nota sui social, tale Don Ali, ha m

Milano banlieue, "maranza" assaltano minimarket in corso Porta Ticinese, lanci di bottiglie e pugni al gestore, la folla in fuga - VIDEO - L'assalto del gruppo di ragazzi ha scatenato il panico tra la folla; continua a mancare la sicurezza in città Ancora episodi di violenza e criminalità a Milano.

Milano "banlieue", rubato orologio Richard Mille da 300mila € a Nevzat Kaya, vicepresidente del Trabzonspor, arrestato ladro 28enne nordafricano - VIDEO - L'uomo, di origini nordafricane, è stato arrestato ieri sera mentre mangiava un kebab in via Panfilo Castaldi, ma l’orologio non è stato ritrovato Ancora episodi di microcriminalità a Milano.

