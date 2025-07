Milano al via lo smontaggio dell' insegna sul grattacielo Generali

A quasi un mese dalla sua parziale caduta, ha preso il via lo smontaggio dell’insegna Generali sulla torre Hadid nel quartiere di Citylife a Milano. Sulla sommità del grattacielo ora non ci sono più le ultime tre lettere che formavano la parola ‘Generali’, mentre il simbolo del Leone di Trieste è coperto da un telo. L’insegna aveva subito un parziale cedimento, senza provocare alcun danno, lo scorso 30 giugno, portando alla chiusura precauzionale del grattacielo e all’inagibilità dell’area circostante. La zona è stata poi messa in sicurezza il 7 luglio e il personale della compagnia assicurativa è tornato a lavorare in sede il giorno successivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, al via lo smontaggio dell'insegna sul grattacielo Generali

In questa notizia si parla di: insegna - grattacielo - generali - milano

Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali; chiusa la fermata M5 Tre torri | VIDEO - Insegna pericolante sul grattacielo Generali a Milano nel quartiere City Life. La grande scritta con il marchio della compagnia di assicurazioni che dà il nome ad una delle tre torri del quartiere direzionale di Milano si è in parte staccata e inclinata verso l’interno.

Crolla l’insegna di Generali sulla cima del grattacielo in City Life a Milano: “Abbiamo sentito un boato fortissimo” - Alcuni passanti hanno segnalato a Fanpage.it di aver assistito al crollo dell'insegna rossa di Generali in cima al grattacielo in City Life a Milano.

Milano, si stacca l’insegna Generali dal grattacielo CityLife: area isolata - Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali del grattacielo di City life a Milano.

A Milano è caduta l'insegna Generali collocata sulla Torre Hadid, il grattacielo di 44 piani, alto 192 metri a City Life, che ospita la sede dell’azienda di assicurazioni. Vai su Facebook

Si è parzialmente staccata l’insegna del grattacielo Generali a Milano Vai su X

Milano, al via lo smontaggio dell'insegna sul grattacielo Generali; Insegna Generali pericolante sulla torre Hadid: avviato lo smontaggio della maxi insegna; Comincia lo smontaggio dell'insegna Generali sulla torre Hadid: verrà rimossa anche l'altra scritta.

Insegna Generali pericolante sulla torre Hadid: avviato lo smontaggio della maxi insegna - Operai all'opera a partire da oggi per la rimozione dei pannelli che compongono la scritta Generali sulla cima del grattacielo, sia quella sana, sia quella che è stata soggetta ad un cedimento struttu ... Come scrive msn.com

Milano, al via lo smontaggio dell'insegna sul grattacielo Generali - (LaPresse) A quasi un mese dalla sua parziale caduta, ha preso il via lo smontaggio dell'insegna Generali sulla torre Hadid nel quartiere di ... Scrive stream24.ilsole24ore.com