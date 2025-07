Milan Pato con la nuova terza maglia 2025-2026 | Sempre uno di voi

Alexandre Pato, messaggio d’amore al Milan sui social: l’ex attaccante rossonero posa con la nuova la terza maglia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pato con la nuova terza maglia 2025-2026: “Sempre uno di voi”

Milan, il ‘tradimento’ di Pato: “Sono rossonero, ma che partita l’Inter!” - Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha espresso un proprio commento in merito alla vittoria dell'Inter contro il Barcellona

Pato: «La fede mi ha sempre dato forza; io fragile? Non è vero; nessun rammarico, ma vorrei ancora giocare nel Milan» - Le parole dell’ex rossonero Alexandre Pato: «Mi alleno da solo, ma in realtà tornerei in campo solo per il Milan» Alexandre Pato si racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport: il brasiliano racconta i suoi anni al Milan tra ricordi felici e momenti difficili.

Pato: “Mi manca il Milan. Su Barbara e sull’incrocio con Tévez e il PSG …” - Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': le sue dichiarazioni tra passato, presente e futuro

Milan, disponibile pre-order la nuova Terza Maglia: debutto contro il Liverpool

Milan, presentata la terza maglia per la stagione 2025/26: farà il suo esordio nell'amichevole con il Liverpool - Il third kit dei rossoneri sarà giallo, con dettagli in verde con un la reinterpretzione del monogramma ACM, un tributo alla stagione ... Secondo calciomercato.com

Milan, ecco la terza maglia: omaggio alla moda milanese e allo scudetto 95/96 - PUMA e il Milan hanno svelato oggi il nuovo Third kit per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design audace che trae ispirazione dall’innato senso di stile dei Rossoneri. Segnala sportmediaset.mediaset.it