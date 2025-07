Milan la terza maglia è gialla! La presentazione a Singapore

Il Milan, impegnato a Singapore per la tournée estiva, ha presentato la sua terza maglia. È gialla con dettagli verde scuro. Dopo 11 anni torna questo colore, ma nel cuore dei tifosi resta quella iconica del 1995-96, anno dello scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, la terza maglia è gialla! La presentazione a Singapore

Serie A, Genoa-Milan 1-2: terza vittoria consecutiva per i rossoneri - Il Milan supera 2-1 in rimonta il Genoa nel posticipo della 35/a giornata di Serie A e sale a quota 57 punti, a meno due dalla Fiorentina ottava in classifica.

Genoa-Milan (lunedì 05 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. I rossoneri possono trovare la terza vittoria consecutiva - Patrick Vieira nel 1995 fu uno dei numerosi talenti che all’epoca sbarcavano sul pianeta Milan in cerca di fortuna e il centrocampista francese non ebbe lo spazio che meritava in una squadra che si apprestava a giocare la terza finale di Champions League consecutiva.

Genoa Milan 1-2, i rossoneri centrano la terza vittoria consecutiva: la decidono Leao e un autogol di Frendrup. La classifica di Serie A aggiornata - di Redazione Genoa Milan 1-2, i rossoneri ribaltano il match in due minuti e centrano la terza vittoria consecutiva: la classifica di Serie A aggiornata.

Milan, la terza maglia per la stagione 2025-2026; Il Milan col Liverpool in maglia gialla: trent'anni dopo, torna una terza divisa storica; MP VIDEO – La nuova terza maglia già in vendita nei Milan Store.

Il Milan presenta la terza maglia 2025/26: i dettagli e il riferimento retrò - "AC Milan e PUMA hanno svelato oggi il nuovo Third kit del Club per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design audace che riflette l’innato senso di stile dei Rossoneri. Riporta msn.com

Milan, presentata la terza maglia per la stagione 2025/26: farà il suo esordio nell'amichevole con il Liverpool - Il third kit dei rossoneri sarà giallo, con dettagli in verde con un la reinterpretzione del monogramma ACM, un tributo alla stagione ... calciomercato.com scrive