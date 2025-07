Milan Fofana promuove Ricci | Giocatore molto bravo con e senza palla

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del primo impatto con il neo-acquisto Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Fofana promuove Ricci: “Giocatore molto bravo con e senza palla”

In questa notizia si parla di: milan - fofana - ricci - promuove

Milan, Fofana in dubbio per la finale di Roma: la sensazione è che … - Youssouf Fofana ha rimediato un infortunio nel primo tempo di Genoa-Milan, ultima partita di campionato dei rossoneri al 'Ferraris'

Milan, Conceicao e la rivelazione su Fofana: “In settimana aveva …” - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Genoa-Milan. Ecco le sue parole sull'infortunio di Youssouf Fofana

Milan, Conceicao: "Cambi tattici? Mi pagano per questo, a volte ci riesco. Fofana? Problema giĂ in settimana, va gestito" - L`allenatore del Milan, Sergio Conceicao ha parlato a Dazn nel post-partita della gara vinta in rimonta per 2-1 contro il Genoa.

’ Per ragioni legate alla liquidità per il mercato, il Torino vuole chiudere la cessione di Samuele Ricci al Milan entro lunedì: giocatore pronto a rientrare dalle ferie per le visite mediche @ Vai su Facebook

Albertini vota Vlahovic: Non si discute, lo prenderei a occhi chiusi; Di Canio promuove il colpo Ricci: La figura piĂą interessante che poteva prendere il Milan; Albertini promuove l'arrivo di Modric: E' uno da Milan. Con lui il rendimento di Fofana, Ricci e....

“Possiamo fare come il Napoli”: Fofana infiamma l’ambiente Milan, poi l’elogio da brividi ad Allegri - Le ultime dichiarazioni di Fofana fanno impazzire i tifosi, tra scudetto ed Allegri: ecco le dichiarazioni del giocatore ... Scrive spaziomilan.it

Fofana carica il Milan: «Noi ci faremo trovare pronti. Vogliamo raggiungere a tutti i costi quell’obiettivo» - Le parole Nel primo giorno di ritiro a Hong Kong, Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, delinea ... Secondo calcionews24.com