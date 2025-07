Milan Fofana | Allegri ci sta vicino Pronti a sacrificarci per Modric

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato - dal ritiro dei rossoneri a Hong Kong - in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Fofana: “Allegri ci sta vicino. Pronti a sacrificarci per Modric”

In questa notizia si parla di: milan - fofana - allegri - vicino

Milan, Fofana in dubbio per la finale di Roma: la sensazione è che … - Youssouf Fofana ha rimediato un infortunio nel primo tempo di Genoa-Milan, ultima partita di campionato dei rossoneri al 'Ferraris'

Milan, Conceicao e la rivelazione su Fofana: “In settimana aveva …” - Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Genoa-Milan. Ecco le sue parole sull'infortunio di Youssouf Fofana

Milan, Conceicao: "Cambi tattici? Mi pagano per questo, a volte ci riesco. Fofana? Problema giĂ in settimana, va gestito" - L`allenatore del Milan, Sergio Conceicao ha parlato a Dazn nel post-partita della gara vinta in rimonta per 2-1 contro il Genoa.

#Amichevole #LiverpoolMilan, l’orario della #conferenzastampa di #Allegri e @YFofana19_ - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana Vai su X

Milan, sconfitta di misura alla prima contro l’Arsenal. Ma Allegri è soddisfatto: “Bravi tutti, bisogna migliorare sotto porta”. Che ne pensate? ? Vai su Facebook

Milan, Fofana: Sto bene, è un bene che Allegri sia qui; Fofana: “Siamo carichi, Allegri fa la differenza. Il Milan deve tornare in Champions”; Fofana: Pronto a sacrificarmi per Modric. E con Allegri sarà un Milan più cattivo.

“Possiamo fare come il Napoli”: Fofana infiamma l’ambiente Milan, poi l’elogio da brividi ad Allegri - Le ultime dichiarazioni di Fofana fanno impazzire i tifosi, tra scudetto ed Allegri: ecco le dichiarazioni del giocatore ... Come scrive spaziomilan.it

Milan, Fofana: "Serviva un vincente come Allegri. Pronti a sacrificarci per Modric" - Il centrocampista rossonero suona la carica: "L’anno scorso e passato e non possiamo piu cambiare niente. Riporta msn.com