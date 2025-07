Milan effetto Modric | è boom di abbonamenti Le cifre

Inizia la vendita libera. Già 30mila abbonati, e oltre l’80% dei tifosi storici, quelli a San Siro da almeno 5 stagioni, ha rinnovato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, effetto Modric: è boom di abbonamenti. Le cifre

Effetto Olimpiadi sulle partite di Milan e Inter a San Siro: quando andranno in trasferta “obbligata”? - Milano – Effetto Olimpiadi 2026 sulle partite allo stadio di San Siro di Milan e Inter per la Serie A e per la Champions League.

Milan, la cessione di Reijnders e l'effetto positivo sul bilancio: plusvalenza da oltre 40 milioni di euro - Il Milan ha salutato definitivamente Tijjani Reijnders. è diventata ufficiale la cessione del centrocampista olandese al Manchester City, squadra.

Modric a Tare: «Stai costruendo un Milan vincente?». Come lo farà giocare Allegri e quando debutterà - Il centrocampista vuole fare sul serio: «Ho scelto il rossonero perché mi piacciono le grandi sfide». Riporta msn.com