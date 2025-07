Milan arriva l’annuncio più atteso | è già in volo!

Il Milan trova la svolta definitiva sulla tanta chiacchierata saga di calciomercato: il giocatore sta già raggiungendo la destinazione Il Milan di Massimiliano Allegri sta prendendo finalmente forma. Il tecnico, alla sua seconda parentesi con i rossoneri, continua a sentirsi quotidianamente con Igli Tare per costruire la miglior rosa possibile per puntare quantomeno al ritorno in Champions League nell’imminente stagione. I rossoneri sono già scesi in campo in quello che si può definire il debutto stagione di Allegri, seppur naturalmente non ufficiale essendo amichevole. A Singapore il Milan ha giocato contro l’ Arsenal di Arteta, perdendo di misura 1-0 grazie al gol di Bukayo Saka al 53esimo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

