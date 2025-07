Milan Allegri vuole Jashari per completare la mediana | perché è il calciatore giusto

Max Allegri vuole Jashari per completare il suo centrocampo: la trattativa prosegue, perchĂ© il calciatore è perfetto per il tecnico (Ansa Foto) – SerieAnews Che cosa serve davvero per completare un centrocampo moderno? Esperienza? Sicuramente. QualitĂ ? Indispensabile. Ma la vera chiave, spesso, è l’equilibrio. E proprio intorno a questo principio il Milan sta costruendo la sua nuova identitĂ . Dopo settimane di lavoro silenzioso ma concreto, il club rossonero è tornato a muoversi con decisione sul mercato. A guidare le operazioni c’è Igli Tare, determinato a dare a Massimiliano Allegri una rosa finalmente profonda e funzionale. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, Allegri vuole Jashari per completare la mediana: perchĂ© è il calciatore giusto

