Migranti a Livorno torna la nave Solidaire | a bordo ci sono 59 naufraghi tra cui 9 minori

√ą previsto per domani, sabato 26 luglio, l'arrivo a Livorno della nave ong Solidarie con a bordo 59 migranti che sono stati salvati lo scorso 22 luglio dalle acque tra Tripoli a Malta. A bordo dell'imbarcazione argentina ci sono naufraghi di diverse nazionalit√†: Sudan (12), Mali (4), Ghane (19). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: sono - bordo - migranti - livorno

Migranti: gommone soccorso a Lampedusa. A bordo tre cadaveri, due sono bambini - Un gommone è stato soccorso a sud di Lampedusa dalla nave Nadir della ong tedesca ResqShip. A bordo, secondo quanto riferisce la stessa ong, c'erano 62 Migranti tra cui 17 donne, due neonati e quattro bambini piccoli L'articolo Migranti: gommone soccorso a Lampedusa.

Bologna, aereo precipita e prende fuoco a San Pietro in Casale: 2 a bordo estratti vivi ma sono gravi - I due viaggiavamo a bordo di un velivolo ultraleggero che, per cause ancora da chiarire, ha perso repentinamente quota schiantandosi al suolo nelle campagne in località Massumatico a San Pietro in Casale, nel Bolognese.

“Attenzione, ci sono dei piccioni a bordo”, caos sul volo e aereo costretto a fermarsi in pista - Due passeggeri "clandestini" hanno creato caos e disordine su un volo della Delta Airlnses a Minneapolis, in Usa.

A bordo di un barchino 13 uomini di etnia curda, il trasferimento a Monastir Vai su Facebook

Migranti, domani a Livorno arriva la nave Solidaire: a bordo 59 persone; La nave Ocean Viking verso Livorno, a bordo donne e minori soli. ‚ÄúCi sono 3 dispersi‚ÄĚ; A Livorno un altro arrivo di migranti: il 29 approder√† l‚ÄôOcean Viking con 13 persone a bordo.

Migranti, la Sea Watch è sbarcata a Livorno con 109 migranti: i 73 ... - Sono arrivati nel primo pomeriggio di oggi 3 maggio i 109 migranti a bordo della Ong tedesca Sea Watch 5. Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Migranti, 13 nuovi arrivi a Livorno - RaiNews - Migranti, 13 nuovi arrivi a Livorno Sono donne e uomini arrivati a bordo della nave Ocean Viking. rainews.it scrive