Mighty nein di legend of vox machina | la data di uscita ufficiale è più vicina del previsto

annuncio della data di uscita di “the mighty nein” su prime video. Le produzioni legate a “The Legend of Vox Machina” continuano a suscitare grande interesse tra gli appassionati del franchise. Dopo il successo delle prime stagioni, che hanno mantenuto un record di valutazioni positive e il massimo punteggio su Rotten Tomatoes, si prepara il debutto di uno spin-off molto atteso: The Mighty Nein. La nuova serie, destinata ad ampliare ulteriormente l’universo narrativo, ha già una data di lancio ufficiale. la data di lancio ufficiale e il cast stellare. Il debutto su Prime Video è fissato per il 19 novembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mighty nein di legend of vox machina: la data di uscita ufficiale è più vicina del previsto

