Mieloma multiplo recidivante Ue approva nuove combinazioni belantamab mafodotin

(Adnkronos) – Sono state approvate dall'Unione europea nuove combinazioni con belantamab mafodotin per il trattamento del mieloma multiplo recidivante o refrattario. Lo annuncia Gsk in una nota, spiegando che il via libera all'anticorpo farmaco coniugato anti-Bcma (antigene di maturazione delle cellule B) riguarda sia la combinazione con bortezomib più desametasone (BVd), in pazienti adulti che . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: combinazioni - mieloma - multiplo - recidivante

Mieloma multiplo recidivante, Ue approva nuove combinazioni belantamab mafodotin; Mieloma multiplo: svolta con terapia a 3 farmaci, sopravvivenza triplicata; Mieloma multiplo: terapia triplica la sopravvivenza.

Mieloma multiplo recidivante, Ue approva nuove combinazioni belantamab mafodotin - Gsk: "Può prolungare la remissione e la sopravvivenza, un momento di svolta per i pazienti" Sono state approvate dall'Unione europea nuove combinazioni con belantamab mafodotin per il trattamento del ... Come scrive msn.com

Mieloma multiplo, terapia con 3 farmaci triplica la ... - Adnkronos - Il trial ha confrontato la combinazione belantamab mafodotin, bortezomib più desametasone (BVd) ... Si legge su adnkronos.com