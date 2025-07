Mieloma multiplo Cavo UniBo | Importanti nuove combinazioni approvate da Ue

"L'approvazione in Europa delle combinazioni di belantamab mafodotin con bortezomib-desametasone (BVd) o pomalidomide-desametasone (BPd) per pazienti con mieloma multiplo ricaduto o refrattario, dopo almeno una precedente terapia, segna un'altra importante tappa del percorso di progressiva espansione delle opzioni di trattamento della malattia attualmente disponibili, a partire dalla seconda linea di terapia". Così Michele .

Mieloma multiplo, in Italia disponibile nuovo trattamento - (Adnkronos) – E' ora disponibile anche in Italia, per medici specialisti e pazienti, melfalan flufenamide un farmaco chemioterapico di nuova generazione.

Mieloma multiplo, in Italia disponibile nuovo trattamento - E' il farmaco chemioterapico di nuova generazione melfalan flufenamide - L'annuncio oggi a Milano in occasione di un media tutorial organizzato da Oncopeptides Roma, 5 mag.

“Papà si era curato per la stitichezza, ma è morto un mese dopo: aveva un mieloma multiplo”: lo sfogo di Beth Hunt - “Non ha potuto godersi un solo giorno di pensione” con un filo di voce spezzato dall’emozione e dalla tristezza, Beth Hunt ha raccontato al Daily Mail la storia del suo patrigno 68enne Ronnie Haston, morto per mieloma multiplo fulminante.

'Potranno essere somministrate subito dopo la prima recidiva con 2 differenti indicazioni' "L'approvazione in Europa delle combinazioni di belantamab mafodotin con bortezomib-

Gsk: "Può prolungare la remissione e la sopravvivenza, un momento di svolta per i pazienti" Sono state approvate dall'Unione europea nuove combinazioni con belantamab mafodotin per il trattamento del ...