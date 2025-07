Michelle Hunziker svela il suo segreto | Ho l’età biologica di una 25enne

A 48 anni, Michelle Hunziker continua ad esibire una forma fisica che definire perfetta sarebbe riduttivo: la showgirl svizzera, con tre gravidanze alle spalle, vanta una silhouette da 20enne, e in molti si chiedono quale sia il suo segreto. Chi pensa il merito sia tutto di dieta e palestra, ad ogni modo, resterà deluso: secondo Michelle a renderla così giovane è anche il modo in cui affronta la vita. Michelle Hunziker e la sua età biologica. Michelle Hunziker ha debuttato sul piccolo schermo circa trent’anni fa, eppure, da allora, il tempo per lei sembra essersi letteralmente fermato: ancora oggi, a 48 anni, la showgirl svizzera esibisce un corpo tonico ed una pelle luminosa da far invidia. 🔗 Leggi su Dilei.it

