Una vicina di casa di Michele Noschese a Ibiza ha raccontato a El Diario de Ibiza cosa ha visto il 19 luglio, quando il dj italiano, noto come dj Godzi, è morto dopo l’intervento nella sua abitazione della Guardia Civil. “Mi sono svegliata alle otto del mattino per dei rumori e delle urla e quando sono uscita in giardino ho visto che c’erano circa quindici persone che gridavano, e poi ho visto che Michele si era intrufolato nel balcone del suo vicino, un uomo di 82 anni, e lo stava scuotendo ”, ha raccontato la donna, “non so se fosse in preda a un attacco psicotico, se fosse sotto l’effetto di droghe o cosa gli fosse successo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Michele Noschese, la vicina di casa: “Sembrava in preda a un attacco psicotico o sotto effetto di droga”

Giuseppe Noschese, medico in pensione ed ex coordinatore del Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli, padre del dj morto in Spagna nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, è a Ibiza per riportare a casa la salma del figlio e provare a fare luce

