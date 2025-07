A Pordenone l’elegante e suggestiva cornice dell’Ex Convento di San Francesco ha ospitato ieri sera, la prima delle finali di “Miss Italia” in Regione; in palio il titolo di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia ” vinto da Michela Bertossi, ventun anni di Cervignano del Friuli (Ud), studentessa di Scienze Politiche e dell’Amministrazione con l’obbiettivo di laurearsi in criminologia. Michela ha iniziato il suo percorso a “Miss Italia” aggiudicandosi la prima selezione nel mese di marzo conquistando la fascia di “Miss Telefriuli” in diretta televisiva ed ora è ammessa alle prefinali Nazionali di “Miss Italia” che si terranno a Numana (An) presso il Centro Vacanze De Angelis. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Michela Bertossi di Cervignano del Friuli ammessa alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2025