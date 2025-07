Michael Jackson il biopic Michael sarà edulcorato | tagliati gli anni più controversi della sua carriera

Il film in uscita nel 2026 racconterà solo la prima parte della vita di Jackson, lasciando fuori scandali e processi giudiziari. Il biopic Michael dedicato a Michael Jackson ha finalmente una data di uscita ufficiale: il film arriverà nelle sale il 24 aprile 2026. Ma chi si aspettava un racconto completo e senza filtri sulla vita del Re del Pop potrebbe restare deluso. La pellicola, secondo fonti vicine alla produzione, offrirà infatti una narrazione edulcorata e concentrata principalmente sugli esordi e sull'ascesa artistica dell'icona musicale. Il progetto si ferma prima degli scandali: cosa è stato tagliato In origine, Michael doveva ripercorrere l'intera parabola della vita di Jackson, incluse le controversie giudiziarie che lo hanno accompagnato dagli anni '90 in poi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael Jackson, il biopic "Michael" sarà edulcorato: tagliati gli anni più controversi della sua carriera

In questa notizia si parla di: michael - jackson - biopic - sarà

Michael Jackson, non c’è pace per il biopic sul Re del Pop: data d’uscita posticipata ancora - Inizialmente programmato per quest'anno, sembra che dovremo aspettare ancora parecchio prima di vedere il biopic diretto da Antoine Fuqua al cinema Il film biografico su Michael Jackson, intitolato semplicemente Michael, uscirà nelle sale cinematografiche tradizionali e in quelle IMAX di tutto il mondo il 24 aprile 2026, un posticipo di ben sei mesi rispetto alla data d'uscita inizialmente prevista di ottobre.

Michael jackson: il film che lo incorona re delle biografie musicali - Le biografie cinematografiche dedicate ai grandi artisti musicali rappresentano un segmento in costante crescita nel panorama di Hollywood.

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Michael Jackson, Fabrizio De Andrè e Coma Cose - Le Certificazioni Fimi questa settimana, tra i tanti premiano due mostri sacri del panorama mondiale con i dischi di platino: il Re Del Pop, Michael Jackson ed il nostro Faber, Fabrizio De Andrè.

“Vuoi un giocattolo? Leggi un libro.” Così Michael Jackson educava i suoi figli. Nessun privilegio, nessun vizio: solo disciplina, impegno e gratitudine. “Se volevamo cinque giocattoli, dovevamo leggere cinque libri. Dovevamo guadagnarci tutto.” Lo raccon Vai su Facebook

Michael Jackson, il biopic Michael sarà edulcorato: tagliati gli anni più controversi della sua carriera; Michael Jackson, annunciata la nuova data d'uscita: sequel già confermato?; Michael Jackson, ci siamo: ecco quando vedremo l’ambizioso biopic dedicato al Re del Pop.