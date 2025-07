Mi hanno rubato i regali di matrimonio | ladri svaligiano la casa di Modugno sull’Appia Antica La denuncia | Colpa del telefono rotto

La vedova di Modugno è fuori casa e i ladri gliela svaligiano. Hanno atteso che Franca Gandolfi fosse lontana dall’abitazione della Appia Antica, dove la donna ha vissuto con mister Volare per poi forzare le serrature delle porte finestre e dirigersi verso la cassaforte che è stata letteralmente asportata dalla case e portata via. Tutto è avvenuto mercoledì 23 luglio. A dare l’allarme è stato il custode chiamando il 112. “ Mi hanno rubato i regali di matrimonio ”, ha spiegato piuttosto infuriata la Gandolfi al Corriere di Roma, ricordando che quando va in vacanza i ladri prendono spesso di mira la sua casa e che quindi non è la prima volta che accade il furto con scasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno rubato i regali di matrimonio”: ladri svaligiano la casa di Modugno sull’Appia Antica. La denuncia: “Colpa del telefono rotto”

In questa notizia si parla di: rubato - regali - matrimonio - ladri

