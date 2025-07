Mi ha rovinato la vita | Spalletti shock dopo l’esonero dalla Nazionale l’ex ct mastica amaro

Luciano Spalletti torna a parlare dopo l’esonero dalla Nazionale italiana. Dichiarazioni shock dell’ex allenatore del Napoli, che rivela le reazioni a caldo dopo l’addio al ruolo di ct. A settembre la nuova Nazionale di Gennaro Gattuso sarĂ chiamata ad una reazione forte dopo il disastroso debutto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Due partite che, nonostante siano coincise con tre punti, sono costate l’esonero a Luciano Spalletti che, dopo aver vinto lo scudetto dopo 33 anni a Napoli, non è riuscito a dare una sua impronta all’ Italia, nè all’Europeo in Germania nè a seguire, a parte qualche buona prestazione nel girone di Nations League. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - “Mi ha rovinato la vita”: Spalletti shock dopo l’esonero dalla Nazionale, l’ex ct mastica amaro

