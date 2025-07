Mi dimetto anzi no | il balletto di Ishiba sconfitto alle elezioni per la Camera Alta giapponese ma forte dell’accordo con Trump

“Se dovessi diventare primo ministro, probabilmente accadrĂ quando il Partito Liberal Democratico si troverĂ in profonda difficoltà ” aveva previsto Ishiba Shigeru, in un suo libro pubblicato lo scorso anno, aggiungendo: “Non succederĂ , a meno di non ricevere il mandato direttamente dalle divinitĂ del Giappone”. Invece è successo, i Kami l’hanno accontentato per un po’, ma dopo la sconfitta subita dalla coalizione di governo (LDP e Komeito) alle elezioni della Camera Alta di domenica scorsa, sia il sostegno divino, sia quello terreno è per lui decisamente giunto al termine, così come per il Partito Liberal Democratico che si trova ormai in minoranza in entrambe le Camere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mi dimetto, anzi no: il balletto di Ishiba sconfitto alle elezioni per la Camera Alta giapponese ma forte dell’accordo con Trump

In questa notizia si parla di: ishiba - elezioni - camera - alta

Le elezioni che scuotono il Giappone: la coalizione di Ishiba perde la maggioranza - Gli exit poll sono una doccia fredda per la coalizione del primo ministro Shigeru Ishiba, che adesso rischia di perdere la maggioranza alla Camera Alta aggravando l’instabilità politica del Giappone.

