Metro manutenzione straordinaria | sospeso il tratto Porta Nuova - Bengasi il 27 luglio e il 3 agosto orari e bus sostitutivi

Lavori di manutenzione straordinaria anche nei sotterranei di Torino, lungo la linea della metropolitana. Domenica 27 luglio e domenica 3 agosto 2025 sono previsti interventi di manutenzione lungo il tratto compreso tra le fermate Lingotto e Italia '61, per la sostituzione di una parte della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: manutenzione - straordinaria - tratto - luglio

Terni, manutenzione straordinaria in via del Centenario: “Intervento celere ed efficace per ripristinare le condizioni di sicurezza” - Una interrogazione a carattere di urgenza, è stata presentata dal gruppo consiliare del Partito democratico.

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - Sono previsti nuovi interventi su alcune strade provinciali del comparto ovest. L'ente ha infatti pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n.

Servizio idrico integrato, lavori di manutenzione straordinaria a Terni: ecco dove e quando - Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria nel comune di Terni (Cesi) giovedì 8 maggio dalle 9 alle 13.

Dispositivo di circolazione in via San Pasquale, nel tratto compreso tra l'incrocio con piazza San Pasquale e la Riviera di Chiaia, per lavori di manutenzione straordinaria - fase 1 Dal 21 luglio al 9 agosto 2025 Leggi maggiori dettagli sul sito Vai su X

LAVORI VIE CAPOLUOGO E CAVAL GRIGIO - Dal 10 luglio prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria delle vie Capoluogo - nel tratto tra l'incrocio con corso Torino e l'incrocio con via Cesare Ramo - e Caval Grigio - nel tratto tra l'incrocio con co Vai su Facebook

Porta Nuova - Bengasi, lavori lungo il tratto della metropolitana: sospensione servizi, orari e bus sostitutivi; Sassari: da lunedì 28 luglio lavori di manutenzione stradale in via Buccari con modifiche alla viabilità ; Sassari, asfalto nuovo ma strada chiusa: dove e quando evitare il traffico.

Sassari, lavori di manutenzione stradale in via Buccari e nella traversa adiacente - Da lunedì 28 luglio partono gli interventi di manutenzione straordinaria e bitumatura sul tratto terminale di via Buccari e la traversa di viale San Francesco che si affaccia sull’incrocio co ... Secondo sassarinotizie.com

Lavori di adeguamento e manutenzione gallerie - Anas ha reso noto che nei prossimi giorni sono previsti lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici che richiederanno ... Da redacon.it