Metro Linea 1 guasta oggi a Napoli funziona solo da Piscinola a Dante

Metro Linea 1 limitata alla tratta Piscinola-Dante dalle 6 di questa mattina a causa di un guasto tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sospesa la Linea 1 della Metro: malore a bordo per una passeggera - Stop improvviso della circolazione per la Linea 1 della Metro. Il blocco alla circolazione deciso dal personale di bordo per consentire ai sanitari del 118 di intervenire in soccorso di una passeggera che si è sentita male e si è accasciata al suolo all'interno del treno, all'altezza della.

Metro Linea 1 ferma a Napoli stasera: viaggiatrice si è sentita male sul treno - Metropolitana Linea 1 ferma stasera a causa di una viaggiatrice colta da malore a bordo di un treno alla stazione Medaglie d'Oro.

Sciopero treni, a Napoli si ferma la Linea 2 della metro: disagi e traffico in tilt - Martedì nero per il trasporto ferroviario a Napoli. Cancellazioni e disagi in seguito allo sciopero nazionale di otto ore indetto per il rinnovo contrattuale.

