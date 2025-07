Meteo Roma del 25-07-2025 ore 06 | 15

meteo e Ben ritrovati raccolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino ho tempo stabile con cieli sereni locali addensamenti al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni e temporali sulle Alpi e con sconfinamenti sulle pianure del nord ovest tra la sera e la notte molte nubi con piogge ed acquazzoni sparsi piaciuto tra Liguria ed emilia-romagna al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con una prevalenza di cieli sereni addensamenti bassi settori tirrenici al pomeriggio poche variazioni congeli per lo più soleggiati in serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni o poco nuvolosi addensamenti Bastia tesi sulle regioni del versante tirrenico specie sulle coste al sud Celi pienamente soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti Bastia mattino sulle coste occidentali della Sardegna in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza sereni o poco nuvolosi temperature minime Stabilo lieve calo al centro nord sulla Sardegna è in rialzo al sud sulla Sicilia massime stabili o in generale momento su tutta la penisola e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

