Meteo nuovo picco del caldo al Sud | afa in Calabria fino a 44 gradi in Sicilia Temperature in calo nel weekend

Regioni meridionali nella morsa del caldo intenso con valori massimi sopra i 40 gradi nelle prossime ore su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Flusso di correnti instabili che porta invece molte nuvole al Nord con precipitazioni sparse, anche a carattere di temporale. Una saccatura depressionaria si muove infatti sull'Europa occidentale con una goccia d’aria piĂą fredda in quota sulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, nuovo picco del caldo al Sud: afa in Calabria, fino a 44 gradi in Sicilia. Temperature in calo nel weekend

