Meteo il gran caldo verso la ritirata | crollo termico nel weekend

Nei prossimi giorni stop al grande caldo anche al Sud Italia e sulla Sicilia. Sono le previsoni di Lucia Drago Pitura di 3bMeteo.com.Da alcuni giorni le condizioni termiche sono state estreme su gran parte del Sud della Penisola a causa dell'anticiclone africano che, in Sicilia ha fatto salire le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Malore per tre militari a causa del gran caldo: "Piazza senza alberi" - Prima un carabiniere, poi un finanziere e infine un poliziotto si sfilano dal corpo di parata per riprendersi.

Meteo, il gran caldo concede una tregua ma dura poco: da metà settimana picchi di 35-37°C - Dopo i picchi di temperatura prossimi ai 38-40°C registrati domenica in alcune aree interne della Sicilia, la settimana appena iniziata si apre con un caldo più contenuto stante l’attenuazione dell’onda sub tropicale e l’arrivo di correnti da nord.

Scoppia il gran caldo al Sud, incendi in Calabria e Sicilia - AGI - La domenica di gran caldo nel Sud Italia ha favorito una serie di incendi che sono divampati in Sicilia, e in Calabria.

Meteo, il gran caldo verso la ritirata: crollo termico nel weekend; Meteo Centro - Alta pressione in ritirata da metà settimana; CALDO AFRICANO in ritirata tra domenica 6 e lunedi 7, ma non ovunque.

Dal caldo ai nubifragi, le previsioni meteo per fine Luglio - IT) [caption id="attachment_332915" align="aligncenter" width="1280"] Forti temporali e vento su gran parte d'Italia[/caption]METEO SINO AL ... Come scrive msn.com

Meteo prossimi giorni: fine del caldo, arrivano temporali e fresco anche al Centro-Sud - In arrivo un'importante svolta meteo: il caldo estremo ha le ore contate Sta per prendere forma un deciso cambiamento della circolazione atmosferica sul Mediterraneo centrale. Si legge su inmeteo.net