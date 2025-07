Meta X e LinkedIn fanno ricorso contro il Fisco Multe per 1 miliardo per i dati dei servizi digitali | è la prima volta in Italia

Roma, 25 luglio 2025 – Tre delle principali piattaforme social, Meta, LinkedIn e X hanno impugnato gli avvisi di accertamento arrivati dall'Agenzia delle Entrate, che contestavano loro il mancato versamento dell'Iva sull'accesso gratuito degli utenti a determinati servizi. La notizia, diffusa dall'agenzia Reuters, arriva dopo l'avviso in cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva complessivamente oltre 1 miliardo di euro. Il ricorso delle piattaforme. I ricorsi sono stati depositati presso una Corte di giustizia tributaria di primo grado, dopo che lo Stato aveva chiesto 887,6 milioni di euro a Meta, 12,5 milioni a X e 140 milioni a LinkedIn, per le annualità comprese fra il 2015 e il 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meta, X e LinkedIn fanno ricorso contro il Fisco. Multe per 1 miliardo per i dati dei servizi digitali: è la prima volta in Italia

Social e IVA sugli account: Meta, X e LinkedIn si oppongono alla richiesta italiana. Si potrebbe finire in tribunale - Se non si trovassero altre soluzioni attraverso la Commissione Europea, l’Agenzia dell’Entrate potrebbe portare i tre social in tribunale per costringerli a pagare l’IVA sugli account degli utenti.

Meta, X e LinkedIn non vogliono pagare l’Iva e fanno causa all’Italia - Tre grandi aziende social, Meta, X e LinkedIn  hanno presentato ricorso contro una richiesta di pagamento dell’Iva, da parte dell’Italia.

Meta, X e LinkedIn contro l’Italia: ricorso da un miliardo sull’IVA dei dati personali - Mentre le tensioni tra Unione Europea e Big Tech continuano a crescere, l'Italia apre un fronte inedito sul terreno della fiscalità digitale. Si legge su msn.com