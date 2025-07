Meta blocca le sponsorizzazioni politiche in Europa

“A partire da ottobre, Meta non consentirà più la pubblicazione di inserzioni relative a temi sociali, elettorali e politici in Ue, alla luce dei requisiti impraticabili e delle incertezze giuridiche introdotte dal regolamento europeo sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica (Ttpa)”. La società che gestisce Instagram e Facebook vieterà le sponsorizzazioni a tema politico. Infatti, il Ttpa “limiterà le modalità con cui gli inserzionisti potranno raggiungere il proprio pubblico e comporterà per gli utenti la visualizzazione di contenuti meno pertinenti”. Meta blocca gli annunci politici sponsorizzati in Europa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Meta blocca le sponsorizzazioni politiche in Europa

