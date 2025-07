Meta annuncia che in Ue non sarà più possibile acquistare pubblicità a sfondo politico | Regole troppo onerose

Meta, la società di Mark Zuckerberg proprietaria di Facebook e Instagram, annuncia che da ottobre nell’ Unione europea non sarà più possibile acquistare inserzioni a sfondo politico, elettorale e sociale. “Una decisione difficile – afferma la società – in risposta al nuovo regolamento Ue sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica che implica sfide operative rilevanti e incertezze a livello giuridico” e porta gli utenti “a visualizzare annunci meno personalizzati” sulle piattaforme. Meta però precisa che “le nuove misure non impediranno a cittadini o candidati Ue di pubblicare contenuti e discutere di temi politici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meta annuncia che in Ue non sarà più possibile acquistare pubblicità a sfondo politico: “Regole troppo onerose”

Meta annuncia i Superintelligence Labs per l’IA: a capo Alexandr Wang - Meta ha presentato una divisione d’élite dedicata all’intelligenza artificiale. Con una comunicazione interna, il Ceo e fondatore Mark Zuckerberg ha annunciato Superintelligence Labs, una nuova unità che si concentrerà sullo sviluppo di nuovi prodotti IA e sulla ricerca applicata.

Mark Zuckerberg ha annunciato ai dipendenti la nascita di #Meta Superintelligence Labs, nuova divisione d'élite IA. A guidarla sarà Alexandr Wang, ex Ceo di Scale AI, che capitanerà un team di ex ricercatori di OpenAI e Google DeepMind

