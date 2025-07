Messi squalificato per una giornata in Mls per aver saltato l’All Star Game

Sui quotidiani spagnoli è la notizia d’apertura, o quasi. Per Marca ci sarà uno scandalo in Mls. La notizia è questa: Lionel Messi e Jordi Alba (giocatori dell’Inter Miami) sono stati squalificati per una giornata. Il motivi? Hanno saltato l’Mls All-Star Game tra stelle dell’Mls e quelle della Liga messicana. Partita-show che si è tenuta ad Austin (Texas) mercoledì scorso. Messi e Jordi Alba sconteranno la giornata di squalifica sabato (domani) in casa contro il Cincinnati capolista della Eastern Conference. L’Inter Miami – scrive Marca – ha giustificato l’assenza di Messi con una motivazione di natura assolutamente sportiva, per evitare un infortunio all’argentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Messi squalificato per una giornata in Mls per aver saltato l’All Star Game

