Messi la MLS perde la pazienza | squalifica shock per l’argentino

Lionel Messi è stato pesantemente sanzionato dalla MLS: il motivo della squalifica sta facendo il giro del mondo Lionel Messi è stato senza dubbio il motivo principale dell’exploit della MLS. Se l’arrivo di David Beckham ai Los Angeles Galaxy nel 2007 aveva portato il calcio statunitense alla ribalta, l’arrivo della Pulce ha messo ancora di più la lega americana sotto gli occhi degli appassionati di calcio. Leo ha disputato 68 presenze con l’Inter Miami, segnando la bellezza di 58 reti con 26 assist a referto, una media di golassist a partita devastante. Inoltre, Messi ha vinto anche una Leagues Cup nel 2023 con tanto di titolo di capocannoniere con 10 reti nella competizione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Messi, la MLS perde la pazienza: squalifica shock per l’argentino

Messi rischia una squalifica: ecco perché - Come vi sentireste se, dopo aver speso fior di quattrini per vedere dal vivo il vostro idolo, questo stesso campione decidesse di non scendere in campo? Questo è lo stato d’animo dei tanti tifosi di calcio texani che hanno comprato il biglietto per la sfida tra i migliori calciatori della Mls e della Liga messicana che si giocherà stanotte ad Austin.

Messi snobba l’All Star Game tra le stelle della MLS e della MX messicana: rischia la squalifica - Leo Messi ha comunicato ufficialmente di disertare l'All Star Game, l'evento spettacolare organizzato dall'American League e che vede i migliori giocatori della MLS e della MX messicana.

