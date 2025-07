Messi e Alba vietati come MLS prendono una decisione molto difficile

2025-07-25 20:16:00 Breaking news: Il commissario MLS Don Garber afferma che la lega non ha avuto altra scelta che sospendere Lionel Messi e Jordi Alba per la partita casalinga di Inter Miami contro i leader Cincinnati sabato come punizione per aver perso la partita All-Star mercoledì. I giocatori che mancano la partita senza l’approvazione della lega ricevono un divieto di una partita, con il miglior marcatore di Miami e il giocatore difensivo dell’anno nel 2024 ora escluso da una rivincita contro gli unici avversari ad aver battuto gli aironi nelle ultime otto partite di campionato, che attraversano piĂą di due mesi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Messi e Alba vietati come MLS prendono una decisione “molto difficile”

In questa notizia si parla di: messi - alba - vietati - prendono

Messi ritrova il Psg al Mondiale per Club, Jordi Alba: «Solo lui sa cosa è successo davvero in quei 2 anni» - Il pareggio per 2-2 contro il Palmeiras è bastato all’Inter Miami per accedere agli ottavi di finale del Mondiale per Club, come riportato dal sito ufficiale della Fifa.

Messi ritroverà il PSG, Jordi Alba: "Solo lui sa cosa è successo ... - "Leo vuole solo vincere, com’è giusto per un campione del suo livello", ha dichiarato Jordi Alba. Riporta tuttomercatoweb.com