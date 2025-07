Meryll Rogge alla guida creativa di Marni | il nuovo corso della Maison italiana

Life&People.it Chi è Meryll Rogge? Una domanda che, negli ultimi mesi, ha iniziato a risuonare con forza crescente nel panorama moda internazionale. La risposta è tutt’altro che banale, perché Rogge è ben più di una “nuova nomina” nel dinamico valzer delle direzioni creative: è una voce distintiva, indipendente, capace di unire pensiero radicale e profonda conoscenza sartoriale. La sua recente designazione come direttrice creativa di Marni segna non solo una svolta nella storia del brand italiano, ma anche un nuovo capitolo nell’evoluzione del linguaggio fashion contemporaneo. Un percorso anticonvenzionale tra Anversa, New York e Parigi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it