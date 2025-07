Merilia Ciconte emozionata per la prima tappa del tour calabrese de La Casa Ultima

Successo di pubblico alla Libreria Cuori d’Inchiostro di Vibo Valentia. Emozioni forti e grande partecipazione a Vibo Valentia alla Libreria Cuori d’inchiostro di Francesca Griffo per la prima tappa calabrese del tour del romanzo La Casa Ultima, edito da Santelli Editore. A condividere l’entusiasmo per l’evento è stata la scrittrice Merilia Ciconte, presente alla serata e visibilmente emozionata dalla presentazione curata da Menella Potenza. “È stata una bellissima serata. La presentazione di Menella Potenza mi ha colpita profondamente, è stata molto intensa”, ha dichiarato Ciconte. Le due donne, legate da una lunga amicizia sin dall’adolescenza, hanno vissuto il momento con grande complicità e affetto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Merilia Ciconte emozionata per la prima tappa del tour calabrese de La Casa Ultima

